Mis on Anju (ANJU)

Riko Wako “I'm here Yesterday, I came to Riko Wako family from the care center in Chiba. Your name is Anju She's a young and energetic girl! Looks like Rico Wako won't have a problem either Food was eaten and took a walk. Thank you for your continued support” $ANJU is a memecoin on Ethereum, inspired by a Shiba Inu adopted from Chibawan shelter, linked to Neiro and Cocoro. It aims to build community and hype, with a $170K market cap and $22K liquidity. No utility beyond meme-driven trading.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Anju (ANJU) allikas Ametlik veebisait

Anju hinna ennustus (USD)

Kui palju on Anju (ANJU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Anju (ANJU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Anju nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Anju hinna ennustust kohe!

ANJU kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Anju (ANJU) tokenoomika

Anju (ANJU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANJU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Anju (ANJU) kohta Kui palju on Anju (ANJU) tänapäeval väärt? Reaalajas ANJU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ANJU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ANJU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Anju turukapitalisatsioon? ANJU turukapitalisatsioon on $ 30.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ANJU ringlev varu? ANJU ringlev varu on 356.59B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANJU (ATH) hind? ANJU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ANJU madalaim (ATL) hind? ANJU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ANJU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ANJU kauplemismaht on -- USD . Kas ANJU sel aastal kõrgemale ka suundub? ANJU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANJU hinna ennustust

Anju (ANJU) Olulised valdkonna uudised