Rohkem infot ANJU

ANJU Hinnainfo

ANJU Ametlik veebisait

ANJU Tokenoomika

ANJU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Anju logo

Anju hind (ANJU)

Loendis mitteolevad

1 ANJU/USD reaalajas hind:

--
----
-9.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Anju (ANJU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:16:29 (UTC+8)

Anju (ANJU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-9.41%

-4.06%

-4.06%

Anju (ANJU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ANJU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANJUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ANJU muutunud -- viimase tunni jooksul, -9.41% 24 tunni vältel -4.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Anju (ANJU) – turuteave

$ 30.25K
$ 30.25K$ 30.25K

--
----

$ 30.25K
$ 30.25K$ 30.25K

356.59B
356.59B 356.59B

356,593,089,581.61975
356,593,089,581.61975 356,593,089,581.61975

Anju praegune turukapitalisatsioon on $ 30.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ANJU ringlev varu on 356.59B, mille koguvaru on 356593089581.61975. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.25K.

Anju (ANJU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Anju ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Anju ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Anju ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Anju ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.41%
30 päeva$ 0-8.37%
60 päeva$ 0+5.54%
90 päeva$ 0--

Mis on Anju (ANJU)

Riko Wako “I'm here Yesterday, I came to Riko Wako family from the care center in Chiba. Your name is Anju She's a young and energetic girl! Looks like Rico Wako won't have a problem either Food was eaten and took a walk. Thank you for your continued support” $ANJU is a memecoin on Ethereum, inspired by a Shiba Inu adopted from Chibawan shelter, linked to Neiro and Cocoro. It aims to build community and hype, with a $170K market cap and $22K liquidity. No utility beyond meme-driven trading.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Anju (ANJU) allikas

Ametlik veebisait

Anju hinna ennustus (USD)

Kui palju on Anju (ANJU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Anju (ANJU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Anju nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Anju hinna ennustust kohe!

ANJU kohalike valuutade suhtes

Anju (ANJU) tokenoomika

Anju (ANJU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANJU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Anju (ANJU) kohta

Kui palju on Anju (ANJU) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANJU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANJU/USD hind?
Praegune hind ANJU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Anju turukapitalisatsioon?
ANJU turukapitalisatsioon on $ 30.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANJU ringlev varu?
ANJU ringlev varu on 356.59B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANJU (ATH) hind?
ANJU saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ANJU madalaim (ATL) hind?
ANJU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ANJU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANJU kauplemismaht on -- USD.
Kas ANJU sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANJU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANJU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:16:29 (UTC+8)

Anju (ANJU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.