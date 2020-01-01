Angola (AGLA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Angola (AGLA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Angola (AGLA) teave The Angola Project, is a social NFT system built upon the blockchain-based Web3 creator economy. Its aim is to become a mainstream NFT platform that enables users to create NFTs based on their every day lives, ensures creators have full ownership of their works, and corrects unreasonable profit distribution in the conventional digital asset market. Ametlik veebisait: https://agla.io/ Valge raamat: https://whitepaper.agla.io/ Ostke AGLA kohe!

Angola (AGLA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Angola (AGLA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 902,96K $ 902,96K $ 902,96K Koguvaru: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B Ringlev varu: $ 499,45M $ 499,45M $ 499,45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5,42M $ 5,42M $ 5,42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,483956 $ 0,483956 $ 0,483956 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0,00181411 $ 0,00181411 $ 0,00181411 Lisateave Angola (AGLA) hinna kohta

Angola (AGLA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Angola (AGLA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AGLA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AGLA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AGLA tokeni tokenoomikat, avastage AGLA tokeni reaalajas hinda!

AGLA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AGLA võiks suunduda? Meie AGLA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

