Rohkem infot AGLA

AGLA Hinnainfo

AGLA Valge raamat

AGLA Ametlik veebisait

AGLA Tokenoomika

AGLA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Angola logo

Angola hind (AGLA)

Loendis mitteolevad

1 AGLA/USD reaalajas hind:

$0.00194891
$0.00194891$0.00194891
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Angola (AGLA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:20:21 (UTC+8)

Angola (AGLA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00185228
$ 0.00185228$ 0.00185228
24 h madal
$ 0.00202816
$ 0.00202816$ 0.00202816
24 h kõrge

$ 0.00185228
$ 0.00185228$ 0.00185228

$ 0.00202816
$ 0.00202816$ 0.00202816

$ 0.483956
$ 0.483956$ 0.483956

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-0.93%

+9.55%

+9.55%

Angola (AGLA) reaalajas hind on $0.00194891. Viimase 24 tunni jooksul AGLA kaubeldud madalaim $ 0.00185228 ja kõrgeim $ 0.00202816 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGLAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.483956 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AGLA muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -0.93% 24 tunni vältel +9.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Angola (AGLA) – turuteave

$ 974.72K
$ 974.72K$ 974.72K

--
----

$ 5.85M
$ 5.85M$ 5.85M

499.45M
499.45M 499.45M

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Angola praegune turukapitalisatsioon on $ 974.72K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGLA ringlev varu on 499.45M, mille koguvaru on 3000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.85M.

Angola (AGLA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Angola ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Angola ja USD hinnamuutus $ +0.0007829510.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Angola ja USD hinnamuutus $ +0.0014706155.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Angola ja USD hinnamuutus $ +0.00092527298987533.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.93%
30 päeva$ +0.0007829510+40.17%
60 päeva$ +0.0014706155+75.46%
90 päeva$ +0.00092527298987533+90.39%

Mis on Angola (AGLA)

The Angola Project, is a social NFT system built upon the blockchain-based Web3 creator economy. Its aim is to become a mainstream NFT platform that enables users to create NFTs based on their every day lives, ensures creators have full ownership of their works, and corrects unreasonable profit distribution in the conventional digital asset market.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Angola (AGLA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Angola hinna ennustus (USD)

Kui palju on Angola (AGLA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Angola (AGLA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Angola nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Angola hinna ennustust kohe!

AGLA kohalike valuutade suhtes

Angola (AGLA) tokenoomika

Angola (AGLA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGLA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Angola (AGLA) kohta

Kui palju on Angola (AGLA) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGLA hind USD on 0.00194891 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGLA/USD hind?
Praegune hind AGLA/USD on $ 0.00194891. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Angola turukapitalisatsioon?
AGLA turukapitalisatsioon on $ 974.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGLA ringlev varu?
AGLA ringlev varu on 499.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGLA (ATH) hind?
AGLA saavutab ATH hinna summas 0.483956 USD.
Mis oli kõigi aegade AGLA madalaim (ATL) hind?
AGLA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AGLA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGLA kauplemismaht on -- USD.
Kas AGLA sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGLA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGLA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:20:21 (UTC+8)

Angola (AGLA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.