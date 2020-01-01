ANGLE (ANGLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ANGLE (ANGLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ANGLE (ANGLE) teave ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol. Ametlik veebisait: https://www.angle.money Ostke ANGLE kohe!

ANGLE (ANGLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ANGLE (ANGLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 201.48M $ 201.48M $ 201.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.11M $ 15.11M $ 15.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01116791 $ 0.01116791 $ 0.01116791 Praegune hind: $ 0.01510906 $ 0.01510906 $ 0.01510906 Lisateave ANGLE (ANGLE) hinna kohta

ANGLE (ANGLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ANGLE (ANGLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANGLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANGLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANGLE tokeni tokenoomikat, avastage ANGLE tokeni reaalajas hinda!

ANGLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ANGLE võiks suunduda? Meie ANGLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ANGLE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!