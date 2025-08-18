Mis on ANGLE (ANGLE)

ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ANGLE (ANGLE) kohta Kui palju on ANGLE (ANGLE) tänapäeval väärt? Reaalajas ANGLE hind USD on 0.01584576 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ANGLE/USD hind? $ 0.01584576 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ANGLE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ANGLE turukapitalisatsioon? ANGLE turukapitalisatsioon on $ 3.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ANGLE ringlev varu? ANGLE ringlev varu on 201.48M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANGLE (ATH) hind? ANGLE saavutab ATH hinna summas 2.33 USD . Mis oli kõigi aegade ANGLE madalaim (ATL) hind? ANGLE nägi ATL hinda summas 0.01116791 USD . Milline on ANGLE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ANGLE kauplemismaht on -- USD . Kas ANGLE sel aastal kõrgemale ka suundub? ANGLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANGLE hinna ennustust

