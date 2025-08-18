Rohkem infot THOL

AngelBlock hind (THOL)

$0.00147066
-0.60%1D
AngelBlock (THOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 15:34:08 (UTC+8)

AngelBlock (THOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00147035
24 h madal
$ 0.00148088
24 h kõrge

$ 0.00147035
$ 0.00148088
$ 0.14362
$ 0
--

-0.68%

+9.99%

+9.99%

AngelBlock (THOL) reaalajas hind on $0.00147066. Viimase 24 tunni jooksul THOL kaubeldud madalaim $ 0.00147035 ja kõrgeim $ 0.00148088 näitab aktiivset turu volatiivsust. THOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14362 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on THOL muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.68% 24 tunni vältel +9.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AngelBlock (THOL) – turuteave

$ 343.66K
--
$ 588.27K
233.67M
400,000,000.0
AngelBlock praegune turukapitalisatsioon on $ 343.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. THOL ringlev varu on 233.67M, mille koguvaru on 400000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 588.27K.

AngelBlock (THOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AngelBlock ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AngelBlock ja USD hinnamuutus $ +0.0004091612.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AngelBlock ja USD hinnamuutus $ +0.0001449828.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AngelBlock ja USD hinnamuutus $ -0.0001596986798489095.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.68%
30 päeva$ +0.0004091612+27.82%
60 päeva$ +0.0001449828+9.86%
90 päeva$ -0.0001596986798489095-9.79%

Mis on AngelBlock (THOL)

AngelBlock is a Crypto and FinTech investment platform connecting investors with noteworthy startups with a focus on early-stage investments. AngelBlock is on its way to creating the largest decentralised venture capital fund for the Crypto, FinTech, and Blockchain space. Their mission is to build a cohesive and synergistic community of investors, supporters and entrepreneurs developing innovation within the blockchain space. AngelBlock will allow Crypto, FinTech, and blockchain start-ups to raise funds and receive support from knowledgeable, experienced professionals solely via their online platform. The Tholos token ($THOL) is the native token for the AngelBlock platform. The Tholos token will have the following utility and functionality: Access to the AngelBlock platform and AngelBlock community Loyalty Tiers – gaining additional privileges, bonuses based on the amount of tokens held in a specific wallet Fundraise Staking Discounted fees or circumvention of platform fees entirely Investor Accreditation Priority listing for startups looking to raise funds Angel Mentorship given to startups post-funding Access to a Tokenized Equity Marketplace OTC desk access & fees Additional forms of raising capital via token Priority deals and exclusive listings Deflationary APY Staking xThol based governance model Community building incentivization The Tholos Token is designed to be always in a state of demand from the platform’s users, on both sides, investors as well as startups looking to raise funds. The token itself will be capped at 400,000,000 Tholos tokens. The idea for the AngelBlock platform was envisioned by Alex Strześniewski, accompanied by co-founders Dawid Wasilewski and Marcin Majchrzak.

Üksuse AngelBlock (THOL) allikas

Ametlik veebisait

AngelBlock hinna ennustus (USD)

Kui palju on AngelBlock (THOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AngelBlock (THOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AngelBlock nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AngelBlock hinna ennustust kohe!

THOL kohalike valuutade suhtes

AngelBlock (THOL) tokenoomika

AngelBlock (THOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AngelBlock (THOL) kohta

Kui palju on AngelBlock (THOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas THOL hind USD on 0.00147066 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune THOL/USD hind?
Praegune hind THOL/USD on $ 0.00147066. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AngelBlock turukapitalisatsioon?
THOL turukapitalisatsioon on $ 343.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on THOL ringlev varu?
THOL ringlev varu on 233.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim THOL (ATH) hind?
THOL saavutab ATH hinna summas 0.14362 USD.
Mis oli kõigi aegade THOL madalaim (ATL) hind?
THOL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on THOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine THOL kauplemismaht on -- USD.
Kas THOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
THOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THOL hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 15:34:08 (UTC+8)

