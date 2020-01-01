Andyman (ANDYMAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Andyman (ANDYMAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Andyman (ANDYMAN) teave $ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making. Ametlik veebisait: https://andymancto.com

Andyman (ANDYMAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Andyman (ANDYMAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 264.61K $ 264.61K $ 264.61K Koguvaru: $ 963.47M $ 963.47M $ 963.47M Ringlev varu: $ 963.47M $ 963.47M $ 963.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 264.61K $ 264.61K $ 264.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00372507 $ 0.00372507 $ 0.00372507 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00027465 $ 0.00027465 $ 0.00027465 Lisateave Andyman (ANDYMAN) hinna kohta

Andyman (ANDYMAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Andyman (ANDYMAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANDYMAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANDYMAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANDYMAN tokeni tokenoomikat, avastage ANDYMAN tokeni reaalajas hinda!

ANDYMAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ANDYMAN võiks suunduda? Meie ANDYMAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ANDYMAN tokeni hinna ennustust kohe!

