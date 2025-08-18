Rohkem infot ANDYMAN

$0,00033868
$0,00033868
-%4,901D
Andyman (ANDYMAN) hinna teave (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,00372507
$ 0,00372507

$ 0
$ 0

-%0,53

-%4,91

+%3,36

+%3,36

Andyman (ANDYMAN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ANDYMAN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANDYMANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,00372507 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ANDYMAN muutunud -%0,53 viimase tunni jooksul, -%4,91 24 tunni vältel +%3,36 viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

$ 327,00K
$ 327,00K

--
----

$ 327,00K
$ 327,00K

963,47M
963,47M

963.473.302,2692025
963.473.302,2692025

Andyman praegune turukapitalisatsioon on $ 327,00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ANDYMAN ringlev varu on 963,47M, mille koguvaru on 963473302.2692025. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 327,00K.

Andyman (ANDYMAN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Andyman ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Andyman ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Andyman ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Andyman ja USD hinnamuutus $ 0.

Täna$ 0-%4,91
30 päeva$ 0-%26,72
60 päeva$ 0-%20,53
90 päeva$ 0--

Mis on Andyman (ANDYMAN)

$ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Andyman hinna ennustus (USD)

Kui palju on Andyman (ANDYMAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Andyman (ANDYMAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Andyman nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Andyman hinna ennustust kohe!

Andyman (ANDYMAN) tokenoomika

Andyman (ANDYMAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANDYMAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Andyman (ANDYMAN) kohta

Kui palju on Andyman (ANDYMAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANDYMAN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANDYMAN/USD hind?
Praegune hind ANDYMAN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Andyman turukapitalisatsioon?
ANDYMAN turukapitalisatsioon on $ 327,00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANDYMAN ringlev varu?
ANDYMAN ringlev varu on 963,47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANDYMAN (ATH) hind?
ANDYMAN saavutab ATH hinna summas 0,00372507 USD.
Mis oli kõigi aegade ANDYMAN madalaim (ATL) hind?
ANDYMAN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ANDYMAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANDYMAN kauplemismaht on -- USD.
Kas ANDYMAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANDYMAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANDYMAN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.