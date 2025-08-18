Mis on Andyman (ANDYMAN)

$ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Andyman (ANDYMAN) allikas Ametlik veebisait

Andyman hinna ennustus (USD)

Kui palju on Andyman (ANDYMAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Andyman (ANDYMAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Andyman nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Andyman hinna ennustust kohe!

ANDYMAN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Andyman (ANDYMAN) tokenoomika

Andyman (ANDYMAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANDYMAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Andyman (ANDYMAN) kohta Kui palju on Andyman (ANDYMAN) tänapäeval väärt? Reaalajas ANDYMAN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ANDYMAN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ANDYMAN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Andyman turukapitalisatsioon? ANDYMAN turukapitalisatsioon on $ 327,00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ANDYMAN ringlev varu? ANDYMAN ringlev varu on 963,47M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANDYMAN (ATH) hind? ANDYMAN saavutab ATH hinna summas 0,00372507 USD . Mis oli kõigi aegade ANDYMAN madalaim (ATL) hind? ANDYMAN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ANDYMAN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ANDYMAN kauplemismaht on -- USD . Kas ANDYMAN sel aastal kõrgemale ka suundub? ANDYMAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANDYMAN hinna ennustust

Andyman (ANDYMAN) Olulised valdkonna uudised