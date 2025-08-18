Rohkem infot ANDY70B

ANDY70B hind (ANDY70B)

1 ANDY70B/USD reaalajas hind:

$0.00014523
$0.00014523$0.00014523
-6.60%1D
USD
ANDY70B (ANDY70B) reaalajas hinnagraafik
ANDY70B (ANDY70B) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
ANDY70B (ANDY70B) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ANDY70B kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANDY70Bkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02425673 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ANDY70B muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -6.69% 24 tunni vältel +1.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ANDY70B (ANDY70B) – turuteave

ANDY70B praegune turukapitalisatsioon on $ 139.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ANDY70B ringlev varu on 965.38M, mille koguvaru on 965383606.16. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 139.51K.

ANDY70B (ANDY70B) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ANDY70B ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ANDY70B ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ANDY70B ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ANDY70B ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.69%
30 päeva$ 0-17.43%
60 päeva$ 0-53.12%
90 päeva$ 0--

Mis on ANDY70B (ANDY70B)

$ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ANDY70B (ANDY70B) allikas

ANDY70B hinna ennustus (USD)

Kui palju on ANDY70B (ANDY70B) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ANDY70B (ANDY70B) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ANDY70B nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ANDY70B hinna ennustust kohe!

ANDY70B kohalike valuutade suhtes

ANDY70B (ANDY70B) tokenoomika

ANDY70B (ANDY70B) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANDY70B tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ANDY70B (ANDY70B) kohta

Kui palju on ANDY70B (ANDY70B) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANDY70B hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANDY70B/USD hind?
Praegune hind ANDY70B/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ANDY70B turukapitalisatsioon?
ANDY70B turukapitalisatsioon on $ 139.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANDY70B ringlev varu?
ANDY70B ringlev varu on 965.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANDY70B (ATH) hind?
ANDY70B saavutab ATH hinna summas 0.02425673 USD.
Mis oli kõigi aegade ANDY70B madalaim (ATL) hind?
ANDY70B nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ANDY70B kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANDY70B kauplemismaht on -- USD.
Kas ANDY70B sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANDY70B võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANDY70B hinna ennustust.
