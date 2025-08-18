Mis on ANDY70B (ANDY70B)

$ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore.

Kui palju on ANDY70B (ANDY70B) tänapäeval väärt? Reaalajas ANDY70B hind USD on 0 USD. Milline on ANDY70B turukapitalisatsioon? ANDY70B turukapitalisatsioon on $ 139.51K USD. Milline on ANDY70B ringlev varu? ANDY70B ringlev varu on 965.38M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANDY70B (ATH) hind? ANDY70B saavutab ATH hinna summas 0.02425673 USD. Mis oli kõigi aegade ANDY70B madalaim (ATL) hind? ANDY70B nägi ATL hinda summas 0 USD.

