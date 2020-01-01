AndreyWTR (WTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AndreyWTR (WTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AndreyWTR (WTR) teave A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed. Ametlik veebisait: https://andreywtr.com Valge raamat: https://andreywtr.com/whitepaper_wtr.pdf Ostke WTR kohe!

AndreyWTR (WTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AndreyWTR (WTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 164.77K $ 164.77K $ 164.77K Koguvaru: $ 948.56M $ 948.56M $ 948.56M Ringlev varu: $ 948.56M $ 948.56M $ 948.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 164.77K $ 164.77K $ 164.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00177748 $ 0.00177748 $ 0.00177748 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00017386 $ 0.00017386 $ 0.00017386 Lisateave AndreyWTR (WTR) hinna kohta

AndreyWTR (WTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AndreyWTR (WTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WTR tokeni tokenoomikat, avastage WTR tokeni reaalajas hinda!

WTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WTR võiks suunduda? Meie WTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WTR tokeni hinna ennustust kohe!

