AndreyWTR hind (WTR)

1 WTR/USD reaalajas hind:

$0.00017549
$0.00017549$0.00017549
+6.10%1D
AndreyWTR (WTR) reaalajas hinnagraafik
AndreyWTR (WTR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00016262
$ 0.00016262$ 0.00016262
24 h madal
$ 0.00019325
$ 0.00019325$ 0.00019325
24 h kõrge

$ 0.00016262
$ 0.00016262$ 0.00016262

$ 0.00019325
$ 0.00019325$ 0.00019325

$ 0.00177748
$ 0.00177748$ 0.00177748

$ 0.00008651
$ 0.00008651$ 0.00008651

-0.15%

+6.54%

+0.38%

+0.38%

AndreyWTR (WTR) reaalajas hind on $0.00017599. Viimase 24 tunni jooksul WTR kaubeldud madalaim $ 0.00016262 ja kõrgeim $ 0.00019325 näitab aktiivset turu volatiivsust. WTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00177748 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00008651.

Lüliajalise tootluse osas on WTR muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, +6.54% 24 tunni vältel +0.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AndreyWTR (WTR) – turuteave

$ 166.94K
$ 166.94K$ 166.94K

--
----

$ 166.94K
$ 166.94K$ 166.94K

948.56M
948.56M 948.56M

948,557,861.602676
948,557,861.602676 948,557,861.602676

AndreyWTR praegune turukapitalisatsioon on $ 166.94K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WTR ringlev varu on 948.56M, mille koguvaru on 948557861.602676. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 166.94K.

AndreyWTR (WTR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AndreyWTR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AndreyWTR ja USD hinnamuutus $ -0.0000895824.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AndreyWTR ja USD hinnamuutus $ -0.0001573465.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AndreyWTR ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+6.54%
30 päeva$ -0.0000895824-50.90%
60 päeva$ -0.0001573465-89.40%
90 päeva$ 0--

Mis on AndreyWTR (WTR)

A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AndreyWTR (WTR) allikas

Ametlik veebisait

AndreyWTR hinna ennustus (USD)

Kui palju on AndreyWTR (WTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AndreyWTR (WTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AndreyWTR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AndreyWTR hinna ennustust kohe!

WTR kohalike valuutade suhtes

AndreyWTR (WTR) tokenoomika

AndreyWTR (WTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AndreyWTR (WTR) kohta

Kui palju on AndreyWTR (WTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas WTR hind USD on 0.00017599 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WTR/USD hind?
Praegune hind WTR/USD on $ 0.00017599. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AndreyWTR turukapitalisatsioon?
WTR turukapitalisatsioon on $ 166.94K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WTR ringlev varu?
WTR ringlev varu on 948.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WTR (ATH) hind?
WTR saavutab ATH hinna summas 0.00177748 USD.
Mis oli kõigi aegade WTR madalaim (ATL) hind?
WTR nägi ATL hinda summas 0.00008651 USD.
Milline on WTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WTR kauplemismaht on -- USD.
Kas WTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
WTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WTR hinna ennustust.
