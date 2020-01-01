Amulet Protocol (AMU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Amulet Protocol (AMU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Amulet Protocol (AMU) teave Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector. Ametlik veebisait: https://amulet.org/ Valge raamat: https://docs.amulet.org/amulet-v2/resources/amulet-v2-litepaper Ostke AMU kohe!

Amulet Protocol (AMU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Amulet Protocol (AMU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 130.98K $ 130.98K $ 130.98K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 459.86M $ 459.86M $ 459.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 284.83K $ 284.83K $ 284.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.078485 $ 0.078485 $ 0.078485 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00028483 $ 0.00028483 $ 0.00028483 Lisateave Amulet Protocol (AMU) hinna kohta

Amulet Protocol (AMU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Amulet Protocol (AMU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AMU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AMU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AMU tokeni tokenoomikat, avastage AMU tokeni reaalajas hinda!

AMU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AMU võiks suunduda? Meie AMU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AMU tokeni hinna ennustust kohe!

