Amulet Protocol logo

Amulet Protocol hind (AMU)

Loendis mitteolevad

1 AMU/USD reaalajas hind:

$0.00016892
$0.00016892$0.00016892
-14.10%1D
mexc
USD
Amulet Protocol (AMU) reaalajas hinnagraafik
Amulet Protocol (AMU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.078485
$ 0.078485$ 0.078485

$ 0
$ 0$ 0

--

-14.16%

-41.18%

-41.18%

Amulet Protocol (AMU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AMU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AMUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.078485 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AMU muutunud -- viimase tunni jooksul, -14.16% 24 tunni vältel -41.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Amulet Protocol (AMU) – turuteave

$ 77.68K
$ 77.68K$ 77.68K

--
----

$ 168.92K
$ 168.92K$ 168.92K

459.86M
459.86M 459.86M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Amulet Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 77.68K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AMU ringlev varu on 459.86M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 168.92K.

Amulet Protocol (AMU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Amulet Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Amulet Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Amulet Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Amulet Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-14.16%
30 päeva$ 0+29.03%
60 päeva$ 0-23.19%
90 päeva$ 0--

Mis on Amulet Protocol (AMU)

Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.

Üksuse Amulet Protocol (AMU) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Amulet Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Amulet Protocol (AMU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Amulet Protocol (AMU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Amulet Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Amulet Protocol hinna ennustust kohe!

AMU kohalike valuutade suhtes

Amulet Protocol (AMU) tokenoomika

Amulet Protocol (AMU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AMU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Amulet Protocol (AMU) kohta

Kui palju on Amulet Protocol (AMU) tänapäeval väärt?
Reaalajas AMU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AMU/USD hind?
Praegune hind AMU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Amulet Protocol turukapitalisatsioon?
AMU turukapitalisatsioon on $ 77.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AMU ringlev varu?
AMU ringlev varu on 459.86M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AMU (ATH) hind?
AMU saavutab ATH hinna summas 0.078485 USD.
Mis oli kõigi aegade AMU madalaim (ATL) hind?
AMU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AMU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AMU kauplemismaht on -- USD.
Kas AMU sel aastal kõrgemale ka suundub?
AMU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AMU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.