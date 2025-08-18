Mis on Amulet Protocol (AMU)

Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.

Üksuse Amulet Protocol (AMU) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Amulet Protocol (AMU) tokenoomika

Amulet Protocol (AMU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AMU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Amulet Protocol (AMU) kohta Kui palju on Amulet Protocol (AMU) tänapäeval väärt? Reaalajas AMU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AMU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AMU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Amulet Protocol turukapitalisatsioon? AMU turukapitalisatsioon on $ 77.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AMU ringlev varu? AMU ringlev varu on 459.86M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AMU (ATH) hind? AMU saavutab ATH hinna summas 0.078485 USD . Mis oli kõigi aegade AMU madalaim (ATL) hind? AMU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AMU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AMU kauplemismaht on -- USD . Kas AMU sel aastal kõrgemale ka suundub? AMU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AMU hinna ennustust

