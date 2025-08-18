Amulet Protocol hind (AMU)
Amulet Protocol (AMU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AMU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AMUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.078485 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on AMU muutunud -- viimase tunni jooksul, -14.16% 24 tunni vältel -41.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Amulet Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 77.68K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AMU ringlev varu on 459.86M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 168.92K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Amulet Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Amulet Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Amulet Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Amulet Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-14.16%
|30 päeva
|$ 0
|+29.03%
|60 päeva
|$ 0
|-23.19%
|90 päeva
|$ 0
|--
Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.