Mis on AMPLY (AMPLY)

Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time.

Üksuse AMPLY (AMPLY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AMPLY (AMPLY) kohta Kui palju on AMPLY (AMPLY) tänapäeval väärt? Reaalajas AMPLY hind USD on 0.00112371 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AMPLY/USD hind? $ 0.00112371 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AMPLY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AMPLY turukapitalisatsioon? AMPLY turukapitalisatsioon on $ 18.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AMPLY ringlev varu? AMPLY ringlev varu on 16.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AMPLY (ATH) hind? AMPLY saavutab ATH hinna summas 0.116769 USD . Mis oli kõigi aegade AMPLY madalaim (ATL) hind? AMPLY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AMPLY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AMPLY kauplemismaht on -- USD . Kas AMPLY sel aastal kõrgemale ka suundub? AMPLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AMPLY hinna ennustust

