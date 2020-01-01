Ampleforth (AMPL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ampleforth (AMPL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ampleforth (AMPL) teave Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin. Ametlik veebisait: https://www.ampleforth.org/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1I-NmSnQ6E7wY1nyouuf-GuDdJWNCnJWl/view Ostke AMPL kohe!

Ampleforth (AMPL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ampleforth (AMPL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.97M $ 24.97M $ 24.97M Koguvaru: $ 23.12M $ 23.12M $ 23.12M Ringlev varu: $ 21.36M $ 21.36M $ 21.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.03M $ 27.03M $ 27.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.07 $ 4.07 $ 4.07 Kõigi aegade madalaim: $ 0.155869 $ 0.155869 $ 0.155869 Praegune hind: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Lisateave Ampleforth (AMPL) hinna kohta

Ampleforth (AMPL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ampleforth (AMPL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AMPL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AMPL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AMPL tokeni tokenoomikat, avastage AMPL tokeni reaalajas hinda!

AMPL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AMPL võiks suunduda? Meie AMPL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AMPL tokeni hinna ennustust kohe!

