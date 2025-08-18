Mis on Ampleforth (AMPL)

Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin.

Ampleforth (AMPL) tokenoomika

Ampleforth (AMPL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AMPL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ampleforth (AMPL) kohta Kui palju on Ampleforth (AMPL) tänapäeval väärt? Reaalajas AMPL hind USD on 1.15 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AMPL/USD hind? $ 1.15 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AMPL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ampleforth turukapitalisatsioon? AMPL turukapitalisatsioon on $ 26.62M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AMPL ringlev varu? AMPL ringlev varu on 23.04M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AMPL (ATH) hind? AMPL saavutab ATH hinna summas 4.07 USD . Mis oli kõigi aegade AMPL madalaim (ATL) hind? AMPL nägi ATL hinda summas 0.155869 USD . Milline on AMPL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AMPL kauplemismaht on -- USD . Kas AMPL sel aastal kõrgemale ka suundub? AMPL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AMPL hinna ennustust

