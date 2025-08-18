Rohkem infot AMPL

AMPL Hinnainfo

AMPL Valge raamat

AMPL Ametlik veebisait

AMPL Tokenoomika

AMPL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Ampleforth logo

Ampleforth hind (AMPL)

Loendis mitteolevad

1 AMPL/USD reaalajas hind:

$1.16
$1.16$1.16
-2.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ampleforth (AMPL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:02:41 (UTC+8)

Ampleforth (AMPL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 h madal
$ 1.21
$ 1.21$ 1.21
24 h kõrge

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 4.07
$ 4.07$ 4.07

$ 0.155869
$ 0.155869$ 0.155869

-1.47%

-2.55%

-8.31%

-8.31%

Ampleforth (AMPL) reaalajas hind on $1.15. Viimase 24 tunni jooksul AMPL kaubeldud madalaim $ 1.16 ja kõrgeim $ 1.21 näitab aktiivset turu volatiivsust. AMPLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.07 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.155869.

Lüliajalise tootluse osas on AMPL muutunud -1.47% viimase tunni jooksul, -2.55% 24 tunni vältel -8.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ampleforth (AMPL) – turuteave

$ 26.62M
$ 26.62M$ 26.62M

--
----

$ 28.82M
$ 28.82M$ 28.82M

23.04M
23.04M 23.04M

24,943,811.37381203
24,943,811.37381203 24,943,811.37381203

Ampleforth praegune turukapitalisatsioon on $ 26.62M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AMPL ringlev varu on 23.04M, mille koguvaru on 24943811.37381203. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.82M.

Ampleforth (AMPL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ampleforth ja USD hinnamuutus $ -0.030247985767891.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ampleforth ja USD hinnamuutus $ -0.1619869300.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ampleforth ja USD hinnamuutus $ -0.0808979000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ampleforth ja USD hinnamuutus $ -0.038270581324095.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.030247985767891-2.55%
30 päeva$ -0.1619869300-14.08%
60 päeva$ -0.0808979000-7.03%
90 päeva$ -0.038270581324095-3.22%

Mis on Ampleforth (AMPL)

Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ampleforth (AMPL) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Ampleforth hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ampleforth (AMPL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ampleforth (AMPL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ampleforth nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ampleforth hinna ennustust kohe!

AMPL kohalike valuutade suhtes

Ampleforth (AMPL) tokenoomika

Ampleforth (AMPL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AMPL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ampleforth (AMPL) kohta

Kui palju on Ampleforth (AMPL) tänapäeval väärt?
Reaalajas AMPL hind USD on 1.15 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AMPL/USD hind?
Praegune hind AMPL/USD on $ 1.15. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ampleforth turukapitalisatsioon?
AMPL turukapitalisatsioon on $ 26.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AMPL ringlev varu?
AMPL ringlev varu on 23.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AMPL (ATH) hind?
AMPL saavutab ATH hinna summas 4.07 USD.
Mis oli kõigi aegade AMPL madalaim (ATL) hind?
AMPL nägi ATL hinda summas 0.155869 USD.
Milline on AMPL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AMPL kauplemismaht on -- USD.
Kas AMPL sel aastal kõrgemale ka suundub?
AMPL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AMPL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:02:41 (UTC+8)

Ampleforth (AMPL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.