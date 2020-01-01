Ample (AMPD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ample (AMPD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ample (AMPD) teave Ample is capitalizing on the $61T global intellectual property market by delivering a groundbreaking full-suite solution for tokenizing and monetizing IP as real-world assets. The cross chain protocol and ecosystem tools allow enterprise brands, creators, and IP holders to seamlessly launch, distribute, and monetize IP across multiple chains, marketplaces, and transmedia platforms; all while adhering to industry-leading compliance standards. Ametlik veebisait: https://ampleprotocol.xyz Valge raamat: https://ample-protocol.gitbook.io/ample-whitepaper

Ample (AMPD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ample (AMPD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 462.29K $ 462.29K $ 462.29K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 958.98M $ 958.98M $ 958.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 482.07K $ 482.07K $ 482.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0009777 $ 0.0009777 $ 0.0009777 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00022077 $ 0.00022077 $ 0.00022077 Praegune hind: $ 0.00048207 $ 0.00048207 $ 0.00048207 Lisateave Ample (AMPD) hinna kohta

Ample (AMPD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ample (AMPD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AMPD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AMPD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AMPD tokeni tokenoomikat, avastage AMPD tokeni reaalajas hinda!

