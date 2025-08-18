Rohkem infot AMPD

Ample logo

Ample hind (AMPD)

Loendis mitteolevad

1 AMPD/USD reaalajas hind:

$0.00049695
$0.00049695$0.00049695
-4.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Ample (AMPD) reaalajas hinnagraafik
Ample (AMPD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.08%

-4.48%

-10.32%

-10.32%

Ample (AMPD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AMPD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AMPDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AMPD muutunud -1.08% viimase tunni jooksul, -4.48% 24 tunni vältel -10.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ample (AMPD) – turuteave

$ 477.86K
$ 477.86K$ 477.86K

--
----

$ 498.30K
$ 498.30K$ 498.30K

958.98M
958.98M 958.98M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ample praegune turukapitalisatsioon on $ 477.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AMPD ringlev varu on 958.98M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 498.30K.

Ample (AMPD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ample ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ample ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ample ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ample ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.48%
30 päeva$ 0-14.34%
60 päeva$ 0-28.01%
90 päeva$ 0--

Mis on Ample (AMPD)

Ample is capitalizing on the $61T global intellectual property market by delivering a groundbreaking full-suite solution for tokenizing and monetizing IP as real-world assets. The cross chain protocol and ecosystem tools allow enterprise brands, creators, and IP holders to seamlessly launch, distribute, and monetize IP across multiple chains, marketplaces, and transmedia platforms; all while adhering to industry-leading compliance standards.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse Ample (AMPD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Ample hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ample (AMPD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ample (AMPD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ample nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ample hinna ennustust kohe!

AMPD kohalike valuutade suhtes

Ample (AMPD) tokenoomika

Ample (AMPD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AMPD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ample (AMPD) kohta

Kui palju on Ample (AMPD) tänapäeval väärt?
Reaalajas AMPD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AMPD/USD hind?
Praegune hind AMPD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ample turukapitalisatsioon?
AMPD turukapitalisatsioon on $ 477.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AMPD ringlev varu?
AMPD ringlev varu on 958.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AMPD (ATH) hind?
AMPD saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade AMPD madalaim (ATL) hind?
AMPD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AMPD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AMPD kauplemismaht on -- USD.
Kas AMPD sel aastal kõrgemale ka suundub?
AMPD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AMPD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.