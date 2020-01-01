Amocucinare (AMORE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Amocucinare (AMORE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Amocucinare (AMORE) teave $AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world's first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food. Ametlik veebisait: https://www.youtube.com/@amocucinare

Amocucinare (AMORE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Amocucinare (AMORE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Koguvaru: $ 991.67M $ 991.67M $ 991.67M Ringlev varu: $ 907.05M $ 907.05M $ 907.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01469843 $ 0.01469843 $ 0.01469843 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00124895 $ 0.00124895 $ 0.00124895 Praegune hind: $ 0.00153913 $ 0.00153913 $ 0.00153913 Lisateave Amocucinare (AMORE) hinna kohta

Amocucinare (AMORE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Amocucinare (AMORE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AMORE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AMORE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AMORE tokeni tokenoomikat, avastage AMORE tokeni reaalajas hinda!

AMORE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AMORE võiks suunduda? Meie AMORE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

