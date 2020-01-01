AMO Coin (AMO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AMO Coin (AMO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AMO Coin (AMO) teave AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available. Ametlik veebisait: https://amo.foundation/ Valge raamat: https://amo.foundation/downloads/ Ostke AMO kohe!

AMO Coin (AMO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AMO Coin (AMO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.70M $ 16.70M $ 16.70M Koguvaru: $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B Ringlev varu: $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.70M $ 16.70M $ 16.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01594326 $ 0.01594326 $ 0.01594326 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00079058 $ 0.00079058 $ 0.00079058 Lisateave AMO Coin (AMO) hinna kohta

AMO Coin (AMO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AMO Coin (AMO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AMO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AMO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AMO tokeni tokenoomikat, avastage AMO tokeni reaalajas hinda!

AMO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AMO võiks suunduda? Meie AMO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AMO tokeni hinna ennustust kohe!

