AMO Coin hind (AMO)

1 AMO/USD reaalajas hind:

$0.0008299
$0.0008299
-2.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
AMO Coin (AMO) reaalajas hinnagraafik
AMO Coin (AMO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00082511
$ 0.00082511
24 h madal
$ 0.00086177
$ 0.00086177
24 h kõrge

$ 0.00082511
$ 0.00082511

$ 0.00086177
$ 0.00086177

$ 0.01594326
$ 0.01594326

$ 0.00009585
$ 0.00009585

-0.37%

-2.97%

-9.13%

-9.13%

AMO Coin (AMO) reaalajas hind on $0.0008299. Viimase 24 tunni jooksul AMO kaubeldud madalaim $ 0.00082511 ja kõrgeim $ 0.00086177 näitab aktiivset turu volatiivsust. AMOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01594326 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00009585.

Lüliajalise tootluse osas on AMO muutunud -0.37% viimase tunni jooksul, -2.97% 24 tunni vältel -9.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AMO Coin (AMO) – turuteave

$ 17.59M
$ 17.59M

--
--

$ 17.59M
$ 17.59M

21.20B
21.20B

21,200,000,000.0
21,200,000,000.0

AMO Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 17.59M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AMO ringlev varu on 21.20B, mille koguvaru on 21200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.59M.

AMO Coin (AMO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AMO Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AMO Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0001622010.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AMO Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0002125325.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AMO Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0001540676363075698.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.97%
30 päeva$ -0.0001622010-19.54%
60 päeva$ +0.0002125325+25.61%
90 päeva$ +0.0001540676363075698+22.80%

Mis on AMO Coin (AMO)

AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AMO Coin (AMO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

AMO Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on AMO Coin (AMO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AMO Coin (AMO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AMO Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AMO Coin hinna ennustust kohe!

AMO kohalike valuutade suhtes

AMO Coin (AMO) tokenoomika

AMO Coin (AMO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AMO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AMO Coin (AMO) kohta

Kui palju on AMO Coin (AMO) tänapäeval väärt?
Reaalajas AMO hind USD on 0.0008299 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AMO/USD hind?
Praegune hind AMO/USD on $ 0.0008299. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AMO Coin turukapitalisatsioon?
AMO turukapitalisatsioon on $ 17.59M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AMO ringlev varu?
AMO ringlev varu on 21.20B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AMO (ATH) hind?
AMO saavutab ATH hinna summas 0.01594326 USD.
Mis oli kõigi aegade AMO madalaim (ATL) hind?
AMO nägi ATL hinda summas 0.00009585 USD.
Milline on AMO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AMO kauplemismaht on -- USD.
Kas AMO sel aastal kõrgemale ka suundub?
AMO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AMO hinna ennustust.
AMO Coin (AMO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.