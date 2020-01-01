Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) teave stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC. Ametlik veebisait: https://amnis.finance/ Valge raamat: https://docs.amnis.finance/

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.22M $ 10.22M $ 10.22M Koguvaru: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Ringlev varu: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.22M $ 10.22M $ 10.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 19.62 $ 19.62 $ 19.62 Kõigi aegade madalaim: $ 0.103468 $ 0.103468 $ 0.103468 Praegune hind: $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 Lisateave Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) hinna kohta

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STAPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STAPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STAPT tokeni tokenoomikat, avastage STAPT tokeni reaalajas hinda!

STAPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STAPT võiks suunduda? Meie STAPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

