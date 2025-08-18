Amnis Staked Aptos Coin hind (STAPT)
-1.51%
-1.18%
-1.63%
-1.63%
Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) reaalajas hind on $5.38. Viimase 24 tunni jooksul STAPT kaubeldud madalaim $ 5.35 ja kõrgeim $ 5.67 näitab aktiivset turu volatiivsust. STAPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19.62 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.103468.
Lüliajalise tootluse osas on STAPT muutunud -1.51% viimase tunni jooksul, -1.18% 24 tunni vältel -1.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Amnis Staked Aptos Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 10.82M -- 24 tunnise kauplemismahuga. STAPT ringlev varu on 2.02M, mille koguvaru on 2016038.3. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.82M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Amnis Staked Aptos Coin ja USD hinnamuutus $ -0.064569210639924.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Amnis Staked Aptos Coin ja USD hinnamuutus $ -0.5914298560.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Amnis Staked Aptos Coin ja USD hinnamuutus $ +0.3400003980.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Amnis Staked Aptos Coin ja USD hinnamuutus $ -0.624742053265272.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.064569210639924
|-1.18%
|30 päeva
|$ -0.5914298560
|-10.99%
|60 päeva
|$ +0.3400003980
|+6.32%
|90 päeva
|$ -0.624742053265272
|-10.40%
stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
