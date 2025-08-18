Mis on Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Amnis Staked Aptos Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Amnis Staked Aptos Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Amnis Staked Aptos Coin hinna ennustust kohe!

STAPT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) tokenoomika

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STAPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) kohta Kui palju on Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) tänapäeval väärt? Reaalajas STAPT hind USD on 5.38 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STAPT/USD hind? $ 5.38 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STAPT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Amnis Staked Aptos Coin turukapitalisatsioon? STAPT turukapitalisatsioon on $ 10.82M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STAPT ringlev varu? STAPT ringlev varu on 2.02M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STAPT (ATH) hind? STAPT saavutab ATH hinna summas 19.62 USD . Mis oli kõigi aegade STAPT madalaim (ATL) hind? STAPT nägi ATL hinda summas 0.103468 USD . Milline on STAPT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STAPT kauplemismaht on -- USD . Kas STAPT sel aastal kõrgemale ka suundub? STAPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STAPT hinna ennustust

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Olulised valdkonna uudised