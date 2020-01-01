Amnis Aptos (AMAPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Amnis Aptos (AMAPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Amnis Aptos (AMAPT) teave Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted. Ametlik veebisait: https://amnis.finance/ Valge raamat: https://docs.amnis.finance/ Ostke AMAPT kohe!

Amnis Aptos (AMAPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Amnis Aptos (AMAPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 110.11M $ 110.11M $ 110.11M Koguvaru: $ 25.21M $ 25.21M $ 25.21M Ringlev varu: $ 25.20M $ 25.20M $ 25.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 110.14M $ 110.14M $ 110.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 18.83 $ 18.83 $ 18.83 Kõigi aegade madalaim: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 Praegune hind: $ 4.37 $ 4.37 $ 4.37 Lisateave Amnis Aptos (AMAPT) hinna kohta

Amnis Aptos (AMAPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Amnis Aptos (AMAPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AMAPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AMAPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AMAPT tokeni tokenoomikat, avastage AMAPT tokeni reaalajas hinda!

AMAPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AMAPT võiks suunduda? Meie AMAPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AMAPT tokeni hinna ennustust kohe!

