Mis on Amnis Aptos (AMAPT)

Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted.

Üksuse Amnis Aptos (AMAPT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Amnis Aptos (AMAPT) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Amnis Aptos (AMAPT) kohta Kui palju on Amnis Aptos (AMAPT) tänapäeval väärt? Reaalajas AMAPT hind USD on 4.64 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AMAPT/USD hind? $ 4.64 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AMAPT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Amnis Aptos turukapitalisatsioon? AMAPT turukapitalisatsioon on $ 116.86M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AMAPT ringlev varu? AMAPT ringlev varu on 25.20M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AMAPT (ATH) hind? AMAPT saavutab ATH hinna summas 18.83 USD . Mis oli kõigi aegade AMAPT madalaim (ATL) hind? AMAPT nägi ATL hinda summas 3.76 USD . Milline on AMAPT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AMAPT kauplemismaht on -- USD . Kas AMAPT sel aastal kõrgemale ka suundub? AMAPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AMAPT hinna ennustust

