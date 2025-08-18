Mis on Amino AI (AMAI)

Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine.

Üksuse Amino AI (AMAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Amino AI (AMAI) tokenoomika

Amino AI (AMAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AMAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Milline on Amino AI turukapitalisatsioon? AMAI turukapitalisatsioon on $ 5.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AMAI ringlev varu? AMAI ringlev varu on 996.09M USD .

