AMERICA IS BACK (AIB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AMERICA IS BACK (AIB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AMERICA IS BACK (AIB) teave Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/5GfXzzdxUZ4QEwwa5hhBMEazFSp9EhtYvm8RFLxrgyVc

AMERICA IS BACK (AIB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AMERICA IS BACK (AIB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 66.65K $ 66.65K $ 66.65K Koguvaru: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Ringlev varu: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 66.65K $ 66.65K $ 66.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave AMERICA IS BACK (AIB) hinna kohta

AMERICA IS BACK (AIB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AMERICA IS BACK (AIB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIB tokeni tokenoomikat, avastage AIB tokeni reaalajas hinda!

