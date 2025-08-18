Mis on America (AMERICA)

AmericaCoin is a blockchain-based cryptocurrency project designed to create a decentralized digital currency that reflects the values and principles of American innovation, financial freedom, and economic growth. The project aims to bridge the gap between traditional finance and the future of digital currencies by offering secure, transparent, and scalable solutions for individuals, businesses, and organizations. The primary focus of AmericaCoin is to provide a stable and user-friendly platform for conducting peer-to-peer transactions, enabling economic freedom without the constraints of centralized banking systems. The platform also seeks to foster a vibrant community by creating real-world use cases for the token, supporting a sustainable and growing ecosystem. With a focus on security, low transaction fees, and ease of integration into existing financial infrastructure, AmericaCoin strives to be a leading digital asset that empowers users while contributing to the ongoing adoption of blockchain technology.

Üksuse America (AMERICA) allikas Ametlik veebisait

AMERICA kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse America (AMERICA) kohta Kui palju on America (AMERICA) tänapäeval väärt? Reaalajas AMERICA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AMERICA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AMERICA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on America turukapitalisatsioon? AMERICA turukapitalisatsioon on $ 32.35K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AMERICA ringlev varu? AMERICA ringlev varu on 999.82M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AMERICA (ATH) hind? AMERICA saavutab ATH hinna summas 0.00706622 USD . Mis oli kõigi aegade AMERICA madalaim (ATL) hind? AMERICA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AMERICA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AMERICA kauplemismaht on -- USD . Kas AMERICA sel aastal kõrgemale ka suundub? AMERICA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AMERICA hinna ennustust

America (AMERICA) Olulised valdkonna uudised