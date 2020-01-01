AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) teave What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions. Ametlik veebisait: https://omikamitoken.com/ Valge raamat: https://omikamitoken.com/download/omikami.pdf Ostke OMIKAMI kohe!

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M Koguvaru: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Ringlev varu: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.274171 $ 0.274171 $ 0.274171 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00141419 $ 0.00141419 $ 0.00141419 Praegune hind: $ 0.02096694 $ 0.02096694 $ 0.02096694 Lisateave AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) hinna kohta

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OMIKAMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OMIKAMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OMIKAMI tokeni tokenoomikat, avastage OMIKAMI tokeni reaalajas hinda!

