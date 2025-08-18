Rohkem infot OMIKAMI

AMATERASU OMIKAMI hind (OMIKAMI)

1 OMIKAMI/USD reaalajas hind:

$0.02158548
$0.02158548$0.02158548
+0.60%1D
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0212096
$ 0.0212096$ 0.0212096
24 h madal
$ 0.02193393
$ 0.02193393$ 0.02193393
24 h kõrge

$ 0.0212096
$ 0.0212096$ 0.0212096

$ 0.02193393
$ 0.02193393$ 0.02193393

$ 0.274171
$ 0.274171$ 0.274171

$ 0.00141419
$ 0.00141419$ 0.00141419

-0.40%

+0.69%

-14.22%

-14.22%

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) reaalajas hind on $0.02158548. Viimase 24 tunni jooksul OMIKAMI kaubeldud madalaim $ 0.0212096 ja kõrgeim $ 0.02193393 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMIKAMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.274171 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00141419.

Lüliajalise tootluse osas on OMIKAMI muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, +0.69% 24 tunni vältel -14.22% viimase 7 päeva jooksul.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) – turuteave

$ 21.57M
$ 21.57M$ 21.57M

--
----

$ 21.57M
$ 21.57M$ 21.57M

999.59M
999.59M 999.59M

999,592,216.6089
999,592,216.6089 999,592,216.6089

AMATERASU OMIKAMI praegune turukapitalisatsioon on $ 21.57M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OMIKAMI ringlev varu on 999.59M, mille koguvaru on 999592216.6089. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.57M.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse AMATERASU OMIKAMI ja USD hinnamuutus $ +0.00014856.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AMATERASU OMIKAMI ja USD hinnamuutus $ -0.0000837667.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AMATERASU OMIKAMI ja USD hinnamuutus $ +0.0048895472.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AMATERASU OMIKAMI ja USD hinnamuutus $ -0.0075679504093426.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00014856+0.69%
30 päeva$ -0.0000837667-0.38%
60 päeva$ +0.0048895472+22.65%
90 päeva$ -0.0075679504093426-25.95%

Mis on AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

AMATERASU OMIKAMI hinna ennustus (USD)

Kui palju on AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AMATERASU OMIKAMI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AMATERASU OMIKAMI hinna ennustust kohe!

OMIKAMI kohalike valuutade suhtes

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) tokenoomika

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OMIKAMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) kohta

Kui palju on AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) tänapäeval väärt?
Reaalajas OMIKAMI hind USD on 0.02158548 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OMIKAMI/USD hind?
Praegune hind OMIKAMI/USD on $ 0.02158548. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AMATERASU OMIKAMI turukapitalisatsioon?
OMIKAMI turukapitalisatsioon on $ 21.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OMIKAMI ringlev varu?
OMIKAMI ringlev varu on 999.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OMIKAMI (ATH) hind?
OMIKAMI saavutab ATH hinna summas 0.274171 USD.
Mis oli kõigi aegade OMIKAMI madalaim (ATL) hind?
OMIKAMI nägi ATL hinda summas 0.00141419 USD.
Milline on OMIKAMI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OMIKAMI kauplemismaht on -- USD.
Kas OMIKAMI sel aastal kõrgemale ka suundub?
OMIKAMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OMIKAMI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:02:13 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.