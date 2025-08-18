AMATERASU OMIKAMI hind (OMIKAMI)
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) reaalajas hind on $0.02158548. Viimase 24 tunni jooksul OMIKAMI kaubeldud madalaim $ 0.0212096 ja kõrgeim $ 0.02193393 näitab aktiivset turu volatiivsust. OMIKAMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.274171 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00141419.
Lüliajalise tootluse osas on OMIKAMI muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, +0.69% 24 tunni vältel -14.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AMATERASU OMIKAMI praegune turukapitalisatsioon on $ 21.57M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OMIKAMI ringlev varu on 999.59M, mille koguvaru on 999592216.6089. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.57M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse AMATERASU OMIKAMI ja USD hinnamuutus $ +0.00014856.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AMATERASU OMIKAMI ja USD hinnamuutus $ -0.0000837667.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AMATERASU OMIKAMI ja USD hinnamuutus $ +0.0048895472.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AMATERASU OMIKAMI ja USD hinnamuutus $ -0.0075679504093426.
What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.