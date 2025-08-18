Amaterasu hind (AMA)
Amaterasu (AMA) reaalajas hind on $0.00865485. Viimase 24 tunni jooksul AMA kaubeldud madalaim $ 0.00855121 ja kõrgeim $ 0.00880852 näitab aktiivset turu volatiivsust. AMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.071467 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0056162.
Lüliajalise tootluse osas on AMA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.76% 24 tunni vältel +10.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Amaterasu praegune turukapitalisatsioon on $ 865.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AMA ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 865.49K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Amaterasu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Amaterasu ja USD hinnamuutus $ -0.0003181150.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Amaterasu ja USD hinnamuutus $ +0.0017655746.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Amaterasu ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.76%
|30 päeva
|$ -0.0003181150
|-3.67%
|60 päeva
|$ +0.0017655746
|+20.40%
|90 päeva
|$ 0
|--
Launched on December 3rd, 2024, Amaterasu is the first Hybrid project on Aptos, pioneering a new token standard called Hybrid Assets. Developed by a team predominantly based in Singapore, they’re an IP-based project accompanied by a product approach aiming to solve the DeFi fragmentation within the Aptos Ecosystem. Amaterasu aims to develop its IP through the means of Japanese Animation and artwork, along with collaborations with prominent web2 and web3 IP-centric projects. Through the utilisation of Aptos’ on-chain randomness, the Amaterasu NFT collection will have a new function whereby metadata is not pre-determined. As a result, there is a 2-step reveal process involved to reveal metadata. This allows for traits can be inserted into the existing trait pool. Furthermore, an NFT trait rerolling function allows for individual traits to be generated through weightage probabilities, which can be modified to create trait drops, creating a gamified Gacha experience. In addition, Amaterasu will be building a DeFi Aggregator on Aptos. The Aggregator will link together existing projects within the DeFi space on Aptos, aiming to provide a smoother user experience.
