Alux Jownes (JOWNES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Alux Jownes (JOWNES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Alux Jownes (JOWNES) teave alux jownes frum enfo wurs iz here tu spat u da truth abt avarythang wather itz chamicals thut maek frogs guy or pezza gute nd te dep state. Ametlik veebisait: https://aluxjownes.xyz/ Ostke JOWNES kohe!

Alux Jownes (JOWNES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alux Jownes (JOWNES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.07K $ 11.07K $ 11.07K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.07K $ 11.07K $ 11.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00984014 $ 0.00984014 $ 0.00984014 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Alux Jownes (JOWNES) hinna kohta

Alux Jownes (JOWNES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alux Jownes (JOWNES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JOWNES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JOWNES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JOWNES tokeni tokenoomikat, avastage JOWNES tokeni reaalajas hinda!

