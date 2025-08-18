Rohkem infot JOWNES

Alux Jownes hind (JOWNES)

Loendis mitteolevad

1 JOWNES/USD reaalajas hind:

--
----
-6.60%1D
mexc
USD
Alux Jownes (JOWNES) reaalajas hinnagraafik
Alux Jownes (JOWNES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00984014
$ 0.00984014$ 0.00984014

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.62%

+6.44%

+6.44%

Alux Jownes (JOWNES) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JOWNES kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JOWNESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00984014 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JOWNES muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.62% 24 tunni vältel +6.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alux Jownes (JOWNES) – turuteave

$ 11.07K
$ 11.07K$ 11.07K

--
----

$ 11.07K
$ 11.07K$ 11.07K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Alux Jownes praegune turukapitalisatsioon on $ 11.07K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JOWNES ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.07K.

Alux Jownes (JOWNES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Alux Jownes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Alux Jownes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Alux Jownes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Alux Jownes ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.62%
30 päeva$ 0+11.08%
60 päeva$ 0+16.83%
90 päeva$ 0--

Mis on Alux Jownes (JOWNES)

alux jownes frum enfo wurs iz here tu spat u da truth abt avarythang wather itz chamicals thut maek frogs guy or pezza gute nd te dep state.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Alux Jownes (JOWNES) allikas

Ametlik veebisait

Alux Jownes hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alux Jownes (JOWNES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alux Jownes (JOWNES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alux Jownes nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Alux Jownes hinna ennustust kohe!

JOWNES kohalike valuutade suhtes

Alux Jownes (JOWNES) tokenoomika

Alux Jownes (JOWNES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOWNES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alux Jownes (JOWNES) kohta

Kui palju on Alux Jownes (JOWNES) tänapäeval väärt?
Reaalajas JOWNES hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JOWNES/USD hind?
Praegune hind JOWNES/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alux Jownes turukapitalisatsioon?
JOWNES turukapitalisatsioon on $ 11.07K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JOWNES ringlev varu?
JOWNES ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOWNES (ATH) hind?
JOWNES saavutab ATH hinna summas 0.00984014 USD.
Mis oli kõigi aegade JOWNES madalaim (ATL) hind?
JOWNES nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JOWNES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JOWNES kauplemismaht on -- USD.
Kas JOWNES sel aastal kõrgemale ka suundub?
JOWNES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOWNES hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.