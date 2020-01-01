Aluna (ALN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aluna (ALN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aluna (ALN) teave Aluna.Social is a gamified social trading terminal for managing multiple exchange accounts from one place. With a transparent social environment, top traders are rewarded monetary and reputationally, and beginner traders can learn from experts and automatically mirror trades. Ametlik veebisait: https://aluna.social/ Ostke ALN kohe!

Aluna (ALN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aluna (ALN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.58K $ 3.58K $ 3.58K Koguvaru: $ 99.79M $ 99.79M $ 99.79M Ringlev varu: $ 35.46M $ 35.46M $ 35.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.08K $ 10.08K $ 10.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.84 $ 1.84 $ 1.84 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010099 $ 0.00010099 $ 0.00010099 Lisateave Aluna (ALN) hinna kohta

Aluna (ALN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aluna (ALN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALN tokeni tokenoomikat, avastage ALN tokeni reaalajas hinda!

