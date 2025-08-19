Rohkem infot ALN

$0.00062937
Aluna (ALN) reaalajas hinnagraafik
Aluna (ALN) hinna teave (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 1.84
$ 0
Aluna (ALN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ALN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.84 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ALN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +19.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aluna (ALN) – turuteave

$ 22.32K
--
$ 62.80K
35.46M
99,788,845.81456208
Aluna praegune turukapitalisatsioon on $ 22.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ALN ringlev varu on 35.46M, mille koguvaru on 99788845.81456208. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.80K.

Aluna (ALN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Aluna ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Aluna ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Aluna ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Aluna ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on Aluna (ALN)

Aluna.Social is a gamified social trading terminal for managing multiple exchange accounts from one place. With a transparent social environment, top traders are rewarded monetary and reputationally, and beginner traders can learn from experts and automatically mirror trades.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aluna (ALN) allikas

Ametlik veebisait

Aluna hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aluna (ALN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aluna (ALN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aluna nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aluna hinna ennustust kohe!

Aluna (ALN) tokenoomika

Aluna (ALN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aluna (ALN) kohta

Kui palju on Aluna (ALN) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALN/USD hind?
Praegune hind ALN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aluna turukapitalisatsioon?
ALN turukapitalisatsioon on $ 22.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALN ringlev varu?
ALN ringlev varu on 35.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALN (ATH) hind?
ALN saavutab ATH hinna summas 1.84 USD.
Mis oli kõigi aegade ALN madalaim (ATL) hind?
ALN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ALN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALN kauplemismaht on -- USD.
Kas ALN sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.