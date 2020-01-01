Altcoinist Token (ALTT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Altcoinist Token (ALTT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Altcoinist Token (ALTT) teave Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield. Ametlik veebisait: https://www.altcoinist.com/ Valge raamat: https://docs.altcoinist.com/ Ostke ALTT kohe!

Altcoinist Token (ALTT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Altcoinist Token (ALTT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.44M $ 19.44M $ 19.44M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 79.33M $ 79.33M $ 79.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.101836 $ 0.101836 $ 0.101836 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00368481 $ 0.00368481 $ 0.00368481 Praegune hind: $ 0.079278 $ 0.079278 $ 0.079278 Lisateave Altcoinist Token (ALTT) hinna kohta

Altcoinist Token (ALTT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Altcoinist Token (ALTT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALTT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALTT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALTT tokeni tokenoomikat, avastage ALTT tokeni reaalajas hinda!

ALTT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALTT võiks suunduda? Meie ALTT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALTT tokeni hinna ennustust kohe!

