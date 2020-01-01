Altariste by Virtuals (ASTA) tokenoomika
Altariste by Virtuals (ASTA) teave
Altariste ($ASTA) bridges the gap between AI technology and Web3 gaming, offering players a unique interactive experience both inside and beyond gameplay. As an AI-powered digital companion, Altariste serves multiple purposes within the Apeiron ecosystem, including:
Engagement: Acting as a guide for players, Altariste assists in navigating complex game mechanics such as NFT-based ownership, marketplace trading, and gameplay strategies. Entertainment: Beyond her role in gaming, Altariste enriches the player experience by hosting events, sharing lore, and fostering community interactions through her AI-driven personality. Utility: The $ASTA token integrates with the Apeiron ecosystem to unlock features, provide rewards, and facilitate interactions with Altariste and the broader decentralized economy. By combining blockchain innovation with AI-driven interactivity, Altariste enhances accessibility, engagement, and entertainment within the Web3 gaming space.
Altariste by Virtuals (ASTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Altariste by Virtuals (ASTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Altariste by Virtuals (ASTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Altariste by Virtuals (ASTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate ASTA tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
ASTA tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate ASTA tokeni tokenoomikat, avastage ASTA tokeni reaalajas hinda!
ASTA – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu ASTA võiks suunduda? Meie ASTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.