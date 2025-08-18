Altariste by Virtuals hind (ASTA)
Altariste by Virtuals (ASTA) reaalajas hind on $0.00001861. Viimase 24 tunni jooksul ASTA kaubeldud madalaim $ 0.00001712 ja kõrgeim $ 0.00001968 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0003882 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000717.
Lüliajalise tootluse osas on ASTA muutunud +2.81% viimase tunni jooksul, +8.69% 24 tunni vältel +0.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Altariste by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 7.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASTA ringlev varu on 386.46M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.61K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Altariste by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Altariste by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0000066594.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Altariste by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.0000074653.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Altariste by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.00002815543385915592.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+8.69%
|30 päeva
|$ -0.0000066594
|-35.78%
|60 päeva
|$ -0.0000074653
|-40.11%
|90 päeva
|$ -0.00002815543385915592
|-60.20%
Altariste ($ASTA) bridges the gap between AI technology and Web3 gaming, offering players a unique interactive experience both inside and beyond gameplay. As an AI-powered digital companion, Altariste serves multiple purposes within the Apeiron ecosystem, including: Engagement: Acting as a guide for players, Altariste assists in navigating complex game mechanics such as NFT-based ownership, marketplace trading, and gameplay strategies. Entertainment: Beyond her role in gaming, Altariste enriches the player experience by hosting events, sharing lore, and fostering community interactions through her AI-driven personality. Utility: The $ASTA token integrates with the Apeiron ecosystem to unlock features, provide rewards, and facilitate interactions with Altariste and the broader decentralized economy. By combining blockchain innovation with AI-driven interactivity, Altariste enhances accessibility, engagement, and entertainment within the Web3 gaming space.
