Altair (AIR) teave Altair combines the industry-leading infrastructure built by Centrifuge to finance real-world assets (RWA) on Centrifuge Chain, with the newest experimental features — before they go live on Centrifuge Chain. Even once Centrifuge is fully live on Polkadot, Kusama will be used for minting art NFTs, financing undiscovered assets, and whatever else the Kusama community brings to the table.

Altair (AIR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Altair (AIR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Koguvaru: $ 473.73M $ 473.73M $ 473.73M Ringlev varu: $ 394.13M $ 394.13M $ 394.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.157422 $ 0.157422 $ 0.157422 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00349954 $ 0.00349954 $ 0.00349954 Lisateave Altair (AIR) hinna kohta

Altair (AIR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Altair (AIR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIR tokeni tokenoomikat, avastage AIR tokeni reaalajas hinda!

