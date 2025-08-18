Rohkem infot AIR

Altair hind (AIR)

1 AIR/USD reaalajas hind:

$0.00364132
$0.00364132
-2.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Altair (AIR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:03:13 (UTC+8)

Altair (AIR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00354041
$ 0.00354041
24 h madal
$ 0.00374495
$ 0.00374495
24 h kõrge

$ 0.00354041
$ 0.00354041

$ 0.00374495
$ 0.00374495

$ 0.157422
$ 0.157422

$ 0
$ 0

-0.50%

-2.47%

-0.05%

-0.05%

Altair (AIR) reaalajas hind on $0.00364139. Viimase 24 tunni jooksul AIR kaubeldud madalaim $ 0.00354041 ja kõrgeim $ 0.00374495 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.157422 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AIR muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -2.47% 24 tunni vältel -0.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Altair (AIR) – turuteave

$ 1.44M
$ 1.44M

--
--

$ 1.73M
$ 1.73M

394.13M
394.13M

473,730,000.0
473,730,000.0

Altair praegune turukapitalisatsioon on $ 1.44M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AIR ringlev varu on 394.13M, mille koguvaru on 473730000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.73M.

Altair (AIR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Altair ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Altair ja USD hinnamuutus $ -0.0003600584.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Altair ja USD hinnamuutus $ -0.0015092348.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Altair ja USD hinnamuutus $ -0.004082394010059133.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.47%
30 päeva$ -0.0003600584-9.88%
60 päeva$ -0.0015092348-41.44%
90 päeva$ -0.004082394010059133-52.85%

Mis on Altair (AIR)

Altair combines the industry-leading infrastructure built by Centrifuge to finance real-world assets (RWA) on Centrifuge Chain, with the newest experimental features — before they go live on Centrifuge Chain. Even once Centrifuge is fully live on Polkadot, Kusama will be used for minting art NFTs, financing undiscovered assets, and whatever else the Kusama community brings to the table.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Altair (AIR) allikas

Ametlik veebisait

Altair hinna ennustus (USD)

Kui palju on Altair (AIR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Altair (AIR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Altair nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Altair hinna ennustust kohe!

AIR kohalike valuutade suhtes

Altair (AIR) tokenoomika

Altair (AIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Altair (AIR) kohta

Kui palju on Altair (AIR) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIR hind USD on 0.00364139 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIR/USD hind?
Praegune hind AIR/USD on $ 0.00364139. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Altair turukapitalisatsioon?
AIR turukapitalisatsioon on $ 1.44M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIR ringlev varu?
AIR ringlev varu on 394.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIR (ATH) hind?
AIR saavutab ATH hinna summas 0.157422 USD.
Mis oli kõigi aegade AIR madalaim (ATL) hind?
AIR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AIR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIR kauplemismaht on -- USD.
Kas AIR sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIR hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:03:13 (UTC+8)

