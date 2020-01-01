AlphPad (APAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AlphPad (APAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AlphPad (APAD) teave AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors. The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories. AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network. AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors. Ametlik veebisait: https://alphpad.com/ Valge raamat: https://docs.alphpad.com/ Ostke APAD kohe!

AlphPad (APAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AlphPad (APAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 127,23K $ 127,23K $ 127,23K Koguvaru: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Ringlev varu: $ 86,10M $ 86,10M $ 86,10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 147,77K $ 147,77K $ 147,77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,063215 $ 0,063215 $ 0,063215 Kõigi aegade madalaim: $ 0,00101512 $ 0,00101512 $ 0,00101512 Praegune hind: $ 0,00147767 $ 0,00147767 $ 0,00147767 Lisateave AlphPad (APAD) hinna kohta

AlphPad (APAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AlphPad (APAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APAD tokeni tokenoomikat, avastage APAD tokeni reaalajas hinda!

APAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu APAD võiks suunduda? Meie APAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake APAD tokeni hinna ennustust kohe!

