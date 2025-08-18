Mis on AlphPad (APAD)

AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors. The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories. AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network. AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse AlphPad (APAD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

AlphPad hinna ennustus (USD)

Kui palju on AlphPad (APAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AlphPad (APAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AlphPad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AlphPad hinna ennustust kohe!

APAD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

AlphPad (APAD) tokenoomika

AlphPad (APAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AlphPad (APAD) kohta Kui palju on AlphPad (APAD) tänapäeval väärt? Reaalajas APAD hind USD on 0.00152222 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune APAD/USD hind? $ 0.00152222 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind APAD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AlphPad turukapitalisatsioon? APAD turukapitalisatsioon on $ 131.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on APAD ringlev varu? APAD ringlev varu on 86.10M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim APAD (ATH) hind? APAD saavutab ATH hinna summas 0.063215 USD . Mis oli kõigi aegade APAD madalaim (ATL) hind? APAD nägi ATL hinda summas 0.00101512 USD . Milline on APAD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine APAD kauplemismaht on -- USD . Kas APAD sel aastal kõrgemale ka suundub? APAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APAD hinna ennustust

AlphPad (APAD) Olulised valdkonna uudised