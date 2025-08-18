Mis on AlphaScan AI (ASCN)

What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AlphaScan AI (ASCN) kohta Kui palju on AlphaScan AI (ASCN) tänapäeval väärt? Reaalajas ASCN hind USD on 0.00361035 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASCN/USD hind? $ 0.00361035 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASCN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AlphaScan AI turukapitalisatsioon? ASCN turukapitalisatsioon on $ 177.01K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASCN ringlev varu? ASCN ringlev varu on 49.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASCN (ATH) hind? ASCN saavutab ATH hinna summas 0.206604 USD . Mis oli kõigi aegade ASCN madalaim (ATL) hind? ASCN nägi ATL hinda summas 0.00153822 USD . Milline on ASCN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASCN kauplemismaht on -- USD . Kas ASCN sel aastal kõrgemale ka suundub? ASCN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASCN hinna ennustust

