AlphaScan AI (ASCN) reaalajas hind on $0.00361035. Viimase 24 tunni jooksul ASCN kaubeldud madalaim $ 0.00361035 ja kõrgeim $ 0.00370488 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASCNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.206604 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00153822.
Lüliajalise tootluse osas on ASCN muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.47% 24 tunni vältel +22.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AlphaScan AI praegune turukapitalisatsioon on $ 177.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASCN ringlev varu on 49.03M, mille koguvaru on 50000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 180.52K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse AlphaScan AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AlphaScan AI ja USD hinnamuutus $ +0.0007941777.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AlphaScan AI ja USD hinnamuutus $ +0.0021986497.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AlphaScan AI ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.47%
|30 päeva
|$ +0.0007941777
|+22.00%
|60 päeva
|$ +0.0021986497
|+60.90%
|90 päeva
|$ 0
|--
What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.
