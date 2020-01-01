Alpha Quark (AQT) tokenoomika
Alpha Quark (AQT) teave
Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property.
Alpha Quark (AQT) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Alpha Quark (AQT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Alpha Quark (AQT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Alpha Quark (AQT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate AQT tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
AQT tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate AQT tokeni tokenoomikat, avastage AQT tokeni reaalajas hinda!
