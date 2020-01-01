Alpha Quark (AQT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Alpha Quark (AQT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Alpha Quark (AQT) teave Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property. Ametlik veebisait: https://alphaquark.io/ Ostke AQT kohe!

Alpha Quark (AQT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alpha Quark (AQT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.76M $ 28.76M $ 28.76M Koguvaru: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Ringlev varu: $ 26.81M $ 26.81M $ 26.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.18M $ 32.18M $ 32.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Kõigi aegade madalaim: $ 0.617773 $ 0.617773 $ 0.617773 Praegune hind: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Lisateave Alpha Quark (AQT) hinna kohta

Alpha Quark (AQT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alpha Quark (AQT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AQT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AQT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AQT tokeni tokenoomikat, avastage AQT tokeni reaalajas hinda!

AQT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AQT võiks suunduda? Meie AQT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AQT tokeni hinna ennustust kohe!

