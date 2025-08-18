Mis on Alpha Quark (AQT)

Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property.

Alpha Quark (AQT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AQT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alpha Quark (AQT) kohta Kui palju on Alpha Quark (AQT) tänapäeval väärt? Reaalajas AQT hind USD on 1.11 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AQT/USD hind? $ 1.11 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AQT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Alpha Quark turukapitalisatsioon? AQT turukapitalisatsioon on $ 29.76M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AQT ringlev varu? AQT ringlev varu on 26.81M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AQT (ATH) hind? AQT saavutab ATH hinna summas 15.37 USD . Mis oli kõigi aegade AQT madalaim (ATL) hind? AQT nägi ATL hinda summas 0.617773 USD . Milline on AQT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AQT kauplemismaht on -- USD . Kas AQT sel aastal kõrgemale ka suundub? AQT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AQT hinna ennustust

