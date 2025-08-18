alpha humans hind (CUMS)
alpha humans (CUMS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CUMS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CUMSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CUMS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
alpha humans praegune turukapitalisatsioon on $ 8.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CUMS ringlev varu on 998.52M, mille koguvaru on 998519968.002836. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.66K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse alpha humans ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse alpha humans ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse alpha humans ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse alpha humans ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|-0.25%
|60 päeva
|$ 0
|+0.90%
|90 päeva
|$ 0
|--
Our project, $CUMS, is designed as a community-centered token with a focus on organic growth and consistent engagement among holders. We are committed to building a unique network where holders are valued as core contributors, offering exclusive opportunities to participate in strategic decisions, activities, and events. At the heart of $CUMS is the belief that a project thrives when powered by a strong, loyal community. We also prioritize transparency and direct communication, regularly updating our community on upcoming moves, influencer collaborations, and significant milestones. Unlike many projects that are primarily speculative, $CUMS emphasizes genuine engagement and aims to reward holders through both community participation and potential token growth, creating a vibrant and enduring ecosystem.
alpha humans (CUMS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CUMS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
