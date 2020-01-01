Alpha City (AMETA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Alpha City (AMETA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Alpha City (AMETA) teave Alpha City is a blockchain-powered virtual world moved to the BASE network and developed using Unreal Engine 5. It allows users to explore, create, and monetize content in a high-quality, graphically rich metaverse environment. Players can purchase Alpha Lands, build custom homes or businesses, and engage with a social-business lifestyle metaverse designed for immersive and interactive experiences. The project integrates NFT-based land ownership, customizable structures, and an economy driven by ALPHA tokens. Ametlik veebisait: https://alphacitymeta.com/ Ostke AMETA kohe!

Alpha City (AMETA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alpha City (AMETA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.52M $ 14.52M $ 14.52M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.52M $ 14.52M $ 14.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00157133 $ 0.00157133 $ 0.00157133 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0014492 $ 0.0014492 $ 0.0014492 Lisateave Alpha City (AMETA) hinna kohta

Alpha City (AMETA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alpha City (AMETA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AMETA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AMETA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AMETA tokeni tokenoomikat, avastage AMETA tokeni reaalajas hinda!

AMETA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AMETA võiks suunduda? Meie AMETA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AMETA tokeni hinna ennustust kohe!

