Alpaca City (ALPA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Alpaca City (ALPA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Alpaca City (ALPA) teave DeFi meets Alpaca NFTs. Alpaca City is endeavoring to create a more accessible DeFi ecosystem by combining the power of yield farming and NFT. Ametlik veebisait: https://alpaca.city/ Ostke ALPA kohe!

Alpaca City (ALPA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alpaca City (ALPA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 86.80K $ 86.80K $ 86.80K Koguvaru: $ 25.21M $ 25.21M $ 25.21M Ringlev varu: $ 10.92M $ 10.92M $ 10.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 200.33K $ 200.33K $ 200.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.97 $ 1.97 $ 1.97 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00186643 $ 0.00186643 $ 0.00186643 Praegune hind: $ 0.00794706 $ 0.00794706 $ 0.00794706 Lisateave Alpaca City (ALPA) hinna kohta

Alpaca City (ALPA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alpaca City (ALPA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALPA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALPA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALPA tokeni tokenoomikat, avastage ALPA tokeni reaalajas hinda!

ALPA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALPA võiks suunduda? Meie ALPA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALPA tokeni hinna ennustust kohe!

