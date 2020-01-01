Alongside Crypto Market Index (AMKT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Alongside Crypto Market Index (AMKT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Alongside Crypto Market Index (AMKT) teave AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token. Ametlik veebisait: https://Alongside.xyz Ostke AMKT kohe!

Alongside Crypto Market Index (AMKT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alongside Crypto Market Index (AMKT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Koguvaru: $ 3.31K $ 3.31K $ 3.31K Ringlev varu: $ 3.31K $ 3.31K $ 3.31K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 363.08 $ 363.08 $ 363.08 Kõigi aegade madalaim: $ 66.74 $ 66.74 $ 66.74 Praegune hind: $ 317.08 $ 317.08 $ 317.08 Lisateave Alongside Crypto Market Index (AMKT) hinna kohta

Alongside Crypto Market Index (AMKT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alongside Crypto Market Index (AMKT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AMKT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AMKT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AMKT tokeni tokenoomikat, avastage AMKT tokeni reaalajas hinda!

AMKT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AMKT võiks suunduda? Meie AMKT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AMKT tokeni hinna ennustust kohe!

