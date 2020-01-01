AllSafe (ASAFE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AllSafe (ASAFE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AllSafe (ASAFE) teave Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game Ametlik veebisait: https://allsafecoin.org/ Ostke ASAFE kohe!

AllSafe (ASAFE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AllSafe (ASAFE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.97K $ 3.97K $ 3.97K Koguvaru: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Ringlev varu: $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.58K $ 4.58K $ 4.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.202387 $ 0.202387 $ 0.202387 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00030725 $ 0.00030725 $ 0.00030725 Lisateave AllSafe (ASAFE) hinna kohta

AllSafe (ASAFE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AllSafe (ASAFE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASAFE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASAFE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASAFE tokeni tokenoomikat, avastage ASAFE tokeni reaalajas hinda!

ASAFE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASAFE võiks suunduda? Meie ASAFE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASAFE tokeni hinna ennustust kohe!

